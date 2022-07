Vaiolo delle scimmie, Ue: già avviata la distribuzione dei vaccini

Preoccupano gli aumenti dei casi di vaiolo delle scimmie.

Per questo, la Commissione europea si è attivata rapidamente per acquisire i vaccini e li sta già distribuendo ad alcuni Paesi (Spagna, Portogallo, Germania e Belgio). Lo scrive in un tweet il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides. Intanto, il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema "sta ora rivedendo i dati per estendere l'uso del vaccino contro il vaiolo Imvanex al vaiolo delle scimmie".