Vaiolo delle scimmie, Oms: casi salgono a 3.413, +62% in 7 giorni

Continuano a crescere i casi di vaiolo delle scimmie: al 22 giugno l'Organizzazione mondiale della Sanità ha censito 3.413 infezioni in aree in cui non è endemica, con un aumento del 62% in una settimana (erano 2.103 nella rilevazione al 15 giugno).

L'ultimo report conferma che l'epicentro dell'epidemia rimane l'Europa, con l'86% dei casi (2.933): 524 nel Regno Unito, 313 in Spagna, 263 in Germania, 241 in Portogallo, 125 in Francia, 80 in Olanda, 68 in Italia.