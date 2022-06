Vaiolo delle scimmie, Oms: Europa è un focolaio, ora è l'epicentro dell'ondata di diffusione

Guerra in Ucraina, le nuove sanzioni Ue alla Russia

Guerra in Ucraina, gli effetti sui consumi degli italiani

L'Europa è al centro della diffusione del vaiolo delle scimmie.

Lo ha affermato l'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), preoccupato per il rischio che la malattia si diffonda senza controllo. "L'Europa rimane l'epicentro di questa ondata in crescita, con 25 paesi che riportano più di 1.500 casi, ovvero l'85% del totale globale", ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge in una conferenza stampa.