Vaiolo delle scimmie, Oms: 780 casi in zone non endemiche

Sono 780 i casi confermati di vaiolo delle scimmie riscontrati in zone non endemiche al 2 giugno 2022.

E' quanto comunica l'Organizzazione mondiale della sanità, spiegando che i malati sono stati localizzati in 27 Paesi. Questo significa un aumento di 523 casi confermati in laboratorio (+203%) rispetto al report del 29 maggio, quando i casi erano 257. L'Oms precisa che non si segnalano decessi associati all'attuale epidemia nei Paesi non endemici, mentre i decessi si registrano nelle zone endemiche.