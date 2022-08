Vaiolo delle scimmie, l'Illinois dichiara lo stato di emergenza

Lo Stato dell'Illinois ha dichiarato lo stato di emergenza a fronte di un incremento significativo dei contagi da vaiolo delle scimmie.

Lo ha annunciato in una nota il governatore democratico Jay Robert Pritzker. I contagi hanno "colpito in particolare i membri della comunità Lgbtq+", ha spiegato assicurando "che "saranno garantite tutte le risorse necessarie per tutelare la sicurezza e l'accesso ai servizi sanitari". In Illinois finora sono stati registrati 520 contagi.