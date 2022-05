Vaiolo delle scimmie, governo Perù decreta emergenza sanitaria

Il governo del Perù attiverà nelle prossime ore lo stato di emergenza sanitaria per la possibile diffusione del vaiolo delle scimmie, di cui si sono iniziati a registrare casi in diversi punti del mondo.

Il ministro della Salute, Jorge Lopez, ha ricordato che nel Paese "non si registra al momento nessun caso, ma è necessario prevenire qualsiasi eventualità". Il vaiolo delle scimmie, normalmente diffuso in Africa, si manifesta con sintomi come febbre, mal di testa, dolori muscolari, brividi e stanchezza.