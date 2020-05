Vaccino, Oxford: 400mln dosi a settembre, 1 miliardo entro 2021 

La multinazionale Astrazeneca ha concluso i primi accordi per la produzione di almeno 400 milioni di dosi del potenziale vaccino anti-Covid in sperimentazione a Oxford, con una capacità di produzione di 1 miliardo di dosi nel 2020 e 2021, e avvierà le prime consegne a settembre. Dopo la prelazione di 30 milioni di dosi da parte del governo inglese, la compagnia rende noto che sta lavorando ad accordi in parallelo, anche con altri governi europei.