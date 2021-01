Vaccino, l'Ue contesta AstraZeneca: pubblichiamo il contratto

L'Ue contesta le dichiarazioni del Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, e chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Bruxelles chiarisce che non è previsto che la produzione delle dosi per l'Ue debba essere limitata alla fabbrica in Belgio, ma può avvenire anche nel Regno Unito.