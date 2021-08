Vaccino anti-Covid, Fauci: terza dose per tutti, imminente per i fragili

Ansa

Anthony Fauci ritiene probabile che ci sarà bisogno di un richiamo del vaccino anti-Covid per tutta la popolazione. "Non solo i soggetti più fragili, per i quali la decisione è imminente", ha ribadito il direttore dell'Istituto per le malattie infettive Usa e massimo esperto dell'amministrazione Biden sulla pandemia. Fauci ha poi spiegato che i dati sull'immunità accordata dai vaccini già somministrati vengono monitorati dagli esperti in tempo reale.