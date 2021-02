Vaccini, von der Leyen: Ue determinata ad aumentare forza produzione

Ansa

"L'Europa è determinata ad aumentare la sua forza nella produzione di vaccini". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista al Financial Times, spiegando che "stiamo entrando in un'era di pandemie, basta guardare agli ultimi anni con l'Hiv, Ebola, la Mers e la Sars": "anche quando avremo superato il Covid, non dovremmo pensare che sia finita. Il rischio c'è ancora".