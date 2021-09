Vaccini, l'Ue: "Presto 500 milioni di dosi ai Paesi più vulnerabili"

Afp

"La metà di tutti i vaccini prodotti in Ue vengono spediti all'estero. Ottocento milioni di dosi finora e cinquecento milioni di dosi in più andranno presto ai Paesi più vulnerabili". E' quanto afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando che "per sconfiggere il Covid dobbiamo vaccinare il mondo" e "l'Europa ha condiviso i vaccini fin dall'inizio. Anche nei momenti difficili".