Vaccini, Ema avvia valutazione Moderna per fascia 6-11 anni

Ansa

L'Ema ha avviato la valutazione della domanda presentata da Moderna (Spikevax) per ottenere il via libera all'uso del suo vaccino anti-Covid Spikevax per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Spikevax è un vaccino per la prevenzione del Covid-19, attualmente autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 12 anni.