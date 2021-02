Vaccini anti-Covid, l'Ema esamina quello di CureVac

Ansa

L'Agenzia europea per i medicinali ha iniziato l'esame del vaccino a mRna anti-Covid sviluppato da CureVac. L'analisi si svolgerà in "revisione continua", la procedura accelerata di valutazione di farmaci promettenti. E' il terzo vaccino attualmente sotto esame, in lista insieme a quelli sviluppati da Janssen-Johnson & Johnson (dal 1 dicembre 2020) e NovoVax (dal 3 febbraio).