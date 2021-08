Vaccini, a San Francisco obbligo per tutte le attività al chiuso

Ansa

San Francisco è diventata la prima grande città degli Usa a richiedere la prova della vaccinazione completa contro il coronavirus per poter cenare all'interno nei ristoranti, allenarsi in palestra o partecipare a concerti al coperto. Ristoranti e bar hanno pubblicato cartelli e hanno aggiunto personale extra per iniziare a verificare la prova di vaccinazione delle persone prima di consentire loro di entrare.