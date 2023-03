Usa2024, DeSantis: "Non farei il vice di Donald Trump"

Ron De Santis dice no all'ipotesi di fare il vicepresidente di Donald Trump.

Il governatore repubblicano della Florida, principale rivale potenziale del tycoon nelle primarie per la Casa Bianca, ha detto che non accetterebbe di essere il numero due di Trump nella corsa presidenziale perché pensa di essere "probabilmente più di un dirigente". "Noi siamo in grado di far accadere le cose e penso che sia probabilmente quello per cui sono più adatto", ha spiegato, rivendicando quindi un ruolo da leader e non da spalla.