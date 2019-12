Usa2020, Pompeo a Lavrov: "No interferenze sul voto o pronti a rappresaglie"

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha messo in guardia Mosca dall'interferire sulle elezioni americane, sottolineando come gli Usa siano eventualmente pronti a misure di rappresaglia. Il monito è stato lanciato in occasione della visita alla Casa Bianca del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, che ha subito replicato parlando di "accuse prive di ogni fondamento".