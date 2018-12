Usa, Washington accusa Cina e Russia: pratiche predatorie in Africa

La Cina e la Russia usano "pratiche predatorie" in Africa: tattiche che frenano la crescita economica del continente. Ad accusare Pechino e Mosca è John Bolton, il consigliere alla Sicurezza di Donald Trump. In un discorso per illustrare la strategia della Casa Bianca in Africa, Bolton non ha escluso che gli Stati Uniti possano ritirare il loro appoggio per le missioni di pace dell'Onu e i programmi di assistenza che non portano risultati.