Usa, "diverse vittime" nello schianto di un aereo privato a San Diego: abitazioni in fiamme

"Diverse persone" sono rimaste uccise per lo schianto di un piccolo aereo privato, un Cessna 550, su un quartiere di San Diego, in California, che ospita famiglie di militari. Lo hanno riferito le autorità locali. Non è chiaro quanti passeggeri ci fossero, ma il conteggio delle vittime dovrebbe limitarsi alle persone a bordo del velivolo, ha affermato il vicecapo dei vigili del fuoco di San Diego, Dan Eddy. Lo schianto ha innescato anche un incendio che ha coinvolto una decina di abitazioni e diverse automobili, costringendo le autorità a evacuare alcuni isolati del quartiere.