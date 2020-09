Usa, vice sceriffi feriti: Trump ritwitta video sparatoria | "Animali da colpire"

"Animali che devono essere colpiti duramente!". E' quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui ripubblica il video del Dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles che mostra l'agguato di sabato contro due vice sceriffi mentre si trovavano nella loro auto. I due, un uomo e una donna, sono stati raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco e sono in condizioni critiche.