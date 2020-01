Usa, via allievi sauditi da basi: legami con estremismo

Oltre una dozzina di militari sauditi in addestramento nelle basi americane negli Stati Uniti saranno espulsi in seguito all'indagine sulla sparatoria dello scorso mese alla base aeronavale di Pensacola, in Florida. Lo riferisce la Cnn. Alcuni dei sauditi in questione sono sospettati di avere connessioni con movimenti estremisti, mentre altri sono accusati di possesso di materiale pedopornografico.