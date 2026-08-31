Venezuela, pronti i primi accordi delle big del petrolio: "Forse già in settimana" | C'è anche Eni

Ad anticipare gli imminenti accordi è stata Reuters, secondo cui sarebbero coinvolte le seguenti compagnie: le americane Chevron e GE Vernova, l'Eni, l'indiana Ongc e la colombiana GeoPark. Si tratta di accordi che, secondo quanto riferito da diverse fonti informate sui fatti, sarebbero "del tutto distinti" dall'intesa raggiunta da Washington e Caracas, che dovrebbe arrivare a garantire una quota delle riserve venezuelane agli States.