Usa: venerdì primo voto su Kavanaugh, sabato il verdetto finale

Le sorti di Brett Kavanaugh dovrebbero decidersi nel fine settimana. Il leader della maggioranza repubblicana al Senato americano, Mitch McConnell, ha dato il via libera per venerdì al primo voto procedurale sul giudice della Corte suprema nominato da Donald Trump. Sabato il voto finale. In queste ore le conclusioni delle indagini dell'Fbi sulle accuse di molestie a Kavanaugh dovrebbero arrivare alla Casa Bianca che le girerà immediatamente al Congresso.