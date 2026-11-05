Usa, Vance lavora alla "nuova destra" dopo la disfatta dei repubblicani

Jd Vance sta cercando di stringere una nuova alleanza con i repubblicani scontenti di Trump in vista delle elezioni del 2028: lo sostiene Fox News. Un funzionario dell'amministrazione Trump, interpellato da Fox News Digital, ha affermato che il grido di battaglia di Vance per la "nuova destra", definita in senso lato come una coalizione di repubblicani che si allinea al movimento originale del presidente America First, si basa su 4 parole chiave: rimanere fuori dai conflitti esteri, rendere gli Usa un luogo accessibile per gli americani che desiderano crescere una famiglia e chiudere le frontiere.