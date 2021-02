Usa, uomo spara in una clinica del Minnesota: un morto e 4 feriti

Ansa

Un uomo di 67 anni, insoddisfatto dell'assistenza sanitaria ricevuta, ha aperto il fuoco in una clinica del Minnesota, uccidendo una persona e ferendone altre 4. Gli artificieri stanno indagando su un dispositivo sospetto lasciato sul posto e su altri presunti ordigni abbandonati nel motel dove alloggiava. Tutte le persone coinvolte nella sparatoria, riferisce la Abc, sono state portate d'urgenza in ospedale, ma una non è riuscita a sopravvivere.