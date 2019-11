Usa, un uomo le sfonda la porta di casa: nonna bodybuilder lo mette ko

Era entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro: la donna ha afferrato un tavolo e l'ha scagliato contro lo scassinatore, per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. Protagonista della vicenda l'82enne Willie Murphy, assistente sociale in pensione di New York con una grande passione per il bodybuilding. "Ha scelto la casa sbagliata in cui entrare", ha dichiarato la culturista.