Usa, un morto e 12 feriti in tre sparatorie a Phoenix: un fermato

Un morto e 12 feriti in tre diverse sparatorie nell'area di Phoenix, in Arizona. Un sospettato è stato fermato e le autorità hanno rinvenuto nella sua auto un'arma. Non è chiaro se sia il responsabile di tutte e tre le sparatorie. Dei feriti tre sono stati colpiti dai proiettili mentre altri 9 si sono feriti nel fuggi-fuggi che si è scatenato. I testimoni parlano di un uomo che ha sparato a bordo di una macchina.