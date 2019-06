Non è mai troppo tardi per usare uno scivolo ad acqua. Lo dimostra Millie, un'anziana signora ospite di una casa di risposo in Ohio. Il video mostra il momento in cui la donna scivola, seduta su una papera gonfiabile, su un lenzuolo di tela cerata.



L'iniziativa, organizzata nell'ambito della "settimana del benessere" realizzata dalla struttura di accoglienza, sembra aver riscosso molto successo tra i suoi ospiti. Millie ne è la prova.