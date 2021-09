Usa, un americano su 3 è stato colpito da disastro meteo in estate

Afp

Quasi un americano su tre vive in una contea colpita da un disastro meteo negli ultimi tre mesi, secondo una analisi del Washington Post basata sulle dichiarazioni federali di disastro. Inoltre il 64% vive in posti che hanno sperimentato una forte ondata di caldo per più giorni. Il trend sta peggiorando almeno dal 2018. E dallo scorso giugno almeno 388 persone sono morte negli Usa a causa di uragani, allagamenti, ondata di caldi e incendi boschivi.