Usa, un altro studente sopravvissuto alla strage di Parkland si è suicidato

Un secondo studente della scuola superiore di Parkland in Florida, dove 17 persone, tra ragazzi e insegnanti, sono stati uccise a colpi di arma da fuoco nel 2018, si è suicidato nel corso della settimana. Il quotidiano Miami Herald ha scritto che la polizia di Coral Springs ha riferito di un ex studente della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland morto per "quello che sembra essere un suicidio" sabato scorso. Solo una settimana fa, un'altra sopravvissuta, la 19enne Sydney Aiello, si era tolta al vita per il dolore e il senso di colpa di essere rimasta in vita.