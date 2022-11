Usa: nessun colloquio con la Russia senza il coinvolgimento di Kiev

Gli Usa "non avranno discussioni con la Russia sulla pace in Ucraina senza che Kiev ne sia parte".

Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale statunitense, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Non stiamo partecipando a discussioni sulla fine della guerra con la Russia", ha aggiunto, sottolineando che Washington "si affida a Zelensky. Spetta a lui decidere quando".