Usa, Uber contro New York per tetto al numero dei conducenti auto

Uber fa causa a New York. L'app per le auto con conducente ha presentato un'azione legale contro le leggi approvate dalla città che impongono un tetto al numero degli autisti. Questo limite al momento è provvisorio, ma Uber teme che diventi permanente. Il limite al numero di autisti rientra nell'ambito delle norme che prevedono anche un salario per i guidatori in modo da ridurre il tempo che trascorrono in auto senza clienti