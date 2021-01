Usa, tutto pronto per la cerimonia di insediamento di Biden in una Washington blindata 

Tutto pronto per la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Usa, Joe Biden. Ma sarà una celebrazione diversa da tutte le altre: nessuna parata e niente pubblico, per paura del Covid e di attacchi armati. Domani ci sarà ufficialmente il passaggio del testimone. Lungo tutto il National Mall di Washington sono state piazzate 200mila bandiere, a simboleggiare gli americani che quest'anno, nel mezzo di una pandemia e a due settimane dal'assalto al Congresso, non potranno assistere all'insediamento. Solo mille gli invitati e celebrazioni in streaming. Donald Trump lascerà la Casa Bianca poco prima dei festeggiamenti.