Usa, turbolenza su un volo della Turkish Airlines per New York: 30 feriti

Trenta persone sono rimaste ferite durante una turbolenza a bordo di un volo della Turkish Airlines diretto da Istanbul a New York, 45 minuti prima di atterrare in sicurezza nell'aeroporto John F. Kennedy. I malcapitati sono stati trasportati in ospedale per ferite, lividi e tagli. Una hostess ha riportato fratture a una gamba. Il Boeing 777 viaggiava con a bordo 326 passeggeri e 21 membri dell'equipaggio.