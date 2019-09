Usa, Trump: "Zelensky ha detto di non aver ricevuto pressioni"

Nel giorno dell'audizione in Congresso del capo dell'intelligence Usa e della diffusione della denuncia della talpa che ha rivelato la telefonata fra il presidente americano e il presidente ucraino Zelensky, Donald Trump attacca via Twitter. "Zelensky, ha detto di non aver ricevuto pressioni da me. Non può esserci miglior testimonianza di questa. Quando era vicepresidente, Biden aveva invece suo figlio che prendeva milioni dal presidente ucraino".