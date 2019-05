Usa, Trump valuta la grazia a criminali di guerra come fece Nixon

Il presidente americano, Donald Trump, potrebbe concedere la grazia a "due o tre" soldati americani accusati di crimini di guerra. L'annuncio potrebbe arrivare a breve e, secondo il Washington Post, accosta Trump a Richard Nixon, che scese in campo per aiutare William Calley, uno dei criminali di guerra più noti d'America per un massacro di civili in Vietnam il 16 marzo 1968.