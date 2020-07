Usa, Trump twitta una sua foto con la mascherina: "Sono patriottico"

Donald Trump twitta una sua foto con indosso la mascherina per testimoniare il suo impegno nella lotta contro il coronavirus. "Siamo uniti negli sforzi per combattere l'invisibile virus cinese e molti dicono che è patriottico indossare la mascherina quando non si può avere il distanziamento sociale. Nessuno è più patriottico di me, il vostro presidente preferito", ha scritto il numero uno della Casa Bianca.