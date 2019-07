Usa, Trump strizza l'occhio alla "rivale": "Ocasio-Cortez? E' come Evita Peron"

La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è come Eva Peron, l'attrice moglie del presidente argentino Juan Peron. A fare il paragone è stato il presidente americano, Donald Trump. Nonostante inizialmente considerasse la deputata newyorkese "farneticante e delirante come un pazzo in un angolo della strada", ha spiegato il tycoon, e nonostante pensi che "non sappia nulla", Ocasio-Cortez ha "un certo talento". "E' Evita", ha aggiunto Trump.