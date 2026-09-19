Donald Trump ha lanciato su Truth Social un sondaggio per trovare un nuovo nome all'intelligenza artificiale, sostenendo che l'espressione attuale sia "imprecisa" e poco elegante. Secondo il presidente degli Stati uniti, definizioni più appropriate potrebbero essere "Intelligenza superiore" (Superior Intelligence), "Intelligenza estrema" (Extreme Intelligence) oppure "Intelligenza suprema" (Supreme Intelligence). "Molte persone pensano che le parole "Artificial Intelligence" siano inaccurate e molto poco eleganti rispetto a ciò che è l'Ia", ha scritto Trump. Il presidente ha quindi invitato gli utenti a votare su quale delle tre definizioni descriva meglio quella che ha definito una "rivoluzione" in continua crescita.