Usa, Trump si scaglia contro una giornalista: "So che non pensi"

Non sono mancati attimi di particolare imbarazzo durante la conferenza stampa in cui il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato il nuovo accordo commerciale raggiunto con Canada e Messico. Giunti al momento delle domande, ha preso parola la giornalista Cecilia Vega, che in attesa del microfono è stata incalzata da Trump: "È scioccata perché l'ho scelta per fare una domanda. So che non pensi, non lo fai mai". La reporter è inizialmente rimasta spiazzata dalle parole di Trump, ma ha poi continuato come se nulla fosse ponendo una domanda sull'indagine dell'Fbi, al quale Trump ha preferito non dare importanza cercando di concentrarsi sul tema del giorno, il settore commerciale.