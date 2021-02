Usa, Trump: "Potrei decidere di candidarmi di nuovo nel 2024"

Getty

"Potrei decidere di correre di nuovo per la presidenza nel 2024". Così Donald Trump ha scatenato l'entusiasmo della platea presente all'annuale Conferenza dei conservatori americani. La convention di Orlando, appena il tycoon è salito sul palco, si è rapidamente trasformata in un Trump show, uno degli spettacoli a cui l'ex presidente ha abituato per anni gli americani, grazie a una presenza travolgente e a un tifo da stadio.