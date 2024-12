Usa, Trump nomina capo della Nasa un imprenditore-astronauta

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver nominato come capo della Nasa il 41enne Jared Taylor Isaacman, imprenditore, pilota, astronauta e filantropo. Si tratta del fondatore di Draken International, una società con sede in Florida che addestra piloti per le forze armate Usa (la società gestisce una delle flotte più grandi al mondo di jet da combattimento privati) e il fondatore e Ceo di Shift4Payments, un processore di pagamenti. A settembre 2024, il suo patrimonio netto stimato era di 1,9 miliardi di dollari.