Usa, Trump lancia hashtag per l'impeachment di Mitt Romney

Donald Trump lancia su Twitter l'hashtag #impeachmittromney, anche se i parlamentari non possono essere messi in stato d'accusa. "Sto sentendo che il grande popolo dello Utah sta pensando che il suo voto per il presuntuoso senatore Mitt Romney sia un grande errore. Sono d'accordo! - ha scritto il presidente Usa - E' uno stupido che sta facendo il gioco dei democratici che non fanno nulla".