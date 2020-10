Usa, Trump: "Io sono un outsider contro la politica corrotta"

Ansa

Nel corso di un comizio in Nevada, Donald Trump ha invitato gli elettori a rivotarlo perché lui combatte la politica corrotta. "Quattro anni fa mi avete eletto perché ero un outsider e per mettere l'America al primo posto - ha detto -. Io sono qui ancora per combattere una classe politica corrotta. E Joe Biden è l'espressione di una politica corrotta".