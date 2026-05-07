L'amministrazione Trump: "L'Europa è un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra"

L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa, definendola un "incubatore di minacce terroristiche" ed "estremisti di sinistra" in un rapporto sulla "Strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo". Il documento rileva tre principali "minacce" che incombono sulla principale potenza mondiale: "narco-terroristi e bande internazionali", "terroristi islamisti storici" ed "estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti". La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden che aveva, al contrario, identificato nei gruppi marginali di estrema destra - in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche - una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
"È evidente a tutti che gruppi ostili ben organizzati stiano sfruttando le frontiere aperte e gli ideali globalisti a esse associati. Più queste culture straniere si espandono, e più a lungo persistono le attuali politiche europee, maggiore sarà l'incidenza del terrorismo", si legge nel documento pubblicato mercoledì. "In quanto culla della cultura e dei valori occidentali, l'Europa deve agire ora e porre fine al suo ostinato declino", afferma inoltre il testo. La strategia antiterrorismo statunitense è guidata da un consigliere di Donald Trump, Sebastian Gorka, il quale - secondo le accuse dei critici - avrebbe legami con gruppi marginali di estrema destra.
Washington chiede quindi ai Paesi europei di rafforzare immediatamente le misure antiterrorismo. Secondo la Casa bianca, "è chiaro a tutti che gruppi ostili ben organizzati sfruttano le frontiere aperte e i relativi ideali globalisti". La Strategia sostiene che "più queste culture aliene crescono, e più a lungo persistono le attuali politiche europee, più il terrorismo è garantito". "Come luogo di nascita della cultura e dei valori occidentali, l'Europa deve agire ora e fermare il suo declino volontario", conclude il documento.