L'amministrazione Trump: "L'Europa è un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra"

"È evidente a tutti che gruppi ostili ben organizzati stiano sfruttando le frontiere aperte e gli ideali globalisti a esse associati. Più queste culture straniere si espandono, e più a lungo persistono le attuali politiche europee, maggiore sarà l'incidenza del terrorismo", si legge nel documento pubblicato mercoledì. "In quanto culla della cultura e dei valori occidentali, l'Europa deve agire ora e porre fine al suo ostinato declino", afferma inoltre il testo. La strategia antiterrorismo statunitense è guidata da un consigliere di Donald Trump, Sebastian Gorka, il quale - secondo le accuse dei critici - avrebbe legami con gruppi marginali di estrema destra.