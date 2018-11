Il Natale è ormai alle porte e, come da tradizione, negli Stati Uniti si è tenuta la cerimonia di accensione del National Christmas Tree. Il presidente Trump e la First Lady hanno presenziato all’evento dando vita alle migliaia di luci che decorano l’immenso abete.



Si è trattata della 96esima cerimonia d’accensione: la prima si svolse nel 1923 sotto la presidenza di Calvin Coolidge. Da allora, nessun Presidente si è tirato indietro di fronte a questo “dovere” istituzionale che attira ogni anno migliaia di spettatori.



L’albero è posizionato a sud della Casa Bianca, nella President Square, ed è circondato da 56 piccoli abeti rappresentati gli Stati americani, i territori e i distretti della Columbia. Gli ornamenti di ciascun alberello sono realizzati dagli studenti sparsi in tutto il Paese che inviano all’ente organizzatore le loro opere.



Durante la cerimonia, molti si sono focalizzati sull’abbigliamento scelto da Melania, e in particolare sul cappotto bianco da 4,150 dollari, circa 3600 euro. Un look decisamente natalizio che ha fatto però molto discutere.