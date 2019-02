Usa, Trump dichiara l'emergenza nazionale: "Il muro con il Messico serve"

Parlando dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l'emergenza nazionale per poter procedere con la costruzione del muro al confine col Messico. "Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza", ha detto riferendosi al tema dell'immigrazione. "Dire che il muro non funziona è una bugia. E' necessario per fermare crimini, droga e invasione", ha attaccato Trump.

Secondo alcune anticipazioni, Trump userà 8 miliardi per la costruzione del muro, fondi previsti per altri scopi che saranno presi dai dipartimenti del Tesoro e della Difesa, a parte gli 1,375 miliardi previsti per le nuove barriere dalla legge di spesa concordata da repubblicani e democratici in Congresso per evitare lo shutdown, legge che Trump ha deciso di firmare.



Immediata la replica dello Stato di New York, che ha annunciato ricorso contro l'uso della procedura di emergenza nazionale. L'attorney general dello Stato, Letitia James, dice. "Dichiarare un'emergenza nazionale senza una causa legittima potrebbe creare una crisi costituzionale", spiega la procuratrice generale, aggiungendo che "non consentiremo questo abuso di potere e risponderemo con ogni mezzo legale a nostra disposizione".