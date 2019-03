Usa, Trump contro tutti: provoca la Francia di Macron e accusa Google

Il presidente americano Donald Trump torna a provocare il suo omologo francese Emmanuel Macron sull'accordo contro il cambiamento climatico e le proteste dei gilet gialli. "L'accordo di Parigi sull'ambiente come sta funzionando per la Francia? Dopo 18 settimane di disordini da parte dei gilet gialli, immagino non così bene", ha affermato. Il tycoon si è scagliato anche contro Google: "Aiuta la Cina e il suo esercito, ma non gli Stati Uniti".