Usa, commissione alla Camera avvia indagine su Trump: "abuso di potere" | Donald: "Perseguitato da corrotti"

Sarà un inizio di settimana durissimo per Trump, ancora reduce dalla scottante "sconfitta" nel vertice con Kim Jong Un che si è risolto con un nulla di fatto. Lunedì la commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti invierà la richiesta di documenti. L'accusa è che Donald Trump ha ostacolato la giustizia. Ne è convinto Jerrold Nadler, presidente della Commissione.



Le pesanti accuse dell'ex braccio destro di Donald - Ma Trump deve fare anche i conti con le scottanti dichiarazioni del suo ex legale personale e braccio destro Michael Cohen che di fonte alla commissione di Controllo della Camera ha definito il tycoon presidente "razzista", "imbroglione", "truffatore" e ha affermato che sia stato coinvolto in un'azione illegale che non era ancora emersa. "Ciò che abbiamo appreso dalla testimonianza di Cohen - ha detto Nadler - è che essa ha implicato direttamente il presidente in vari reati, sia mentre era candidato alla presidenza, sia mentre era alla Casa Bianca". "Non abbiamo ancora i fatti, ma avvieremo le indagini necessarie", ha proseguito.



Altro che The Apprentice, ironizza il New York Times ricordando il reality tv condotto da Trump: dalle parole dell'ex legale del tycoon viene fuori una storia degna dei Soprano, con Trump che più che un imprenditore o un presidente viene presentato come un boss dai metodi 'mafiosi' se necessario.