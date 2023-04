Usa, Trump consegna la sua dichiarazione dei redditi

Donald Trump ha presentato la sua dichiarazione dei redditi personali, la prima da quando ha lasciato la Casa Bianca, alla Commissione elettorale federale che richiede il documento a tutti i candidati alla presidenza.

Lo riporta la Cnn. Il tycoon ha così evitato di pagare una multa da 200 dollari. Nel rapporto di 101 pagine emerge che in questi due anni i guadagni di Trump sono derivati soprattutto dal resort di

Mar-a-Lago e dai diritti d'autore per i suoi libri. Ma l'ex presidente ha anche guadagnato oltre 5 milioni di dollari per i suoi discorsi e tra i 100mila e 1 milione dalla vendita delle sue 'figurine' digitali, che lo ritraevano in vari travestimenti da Superman ad astronauta.