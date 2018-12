Usa, Trump chiuso nello Studio Ovale a twittare: Capodanno solitario

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ascolta durante una conversazione telefonica il presidente messicano Enrique Pena Nieto sul commercio nell'Ufficio ovale della Casa Bianca a Washington, DC, il 27 agosto 2018.

Capodanno solitario per Donald Trump. A causa dello shutdown, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha cancellato le vacanze di fine anno nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, ed è rimasto all'interno della Casa Bianca continuando a twittare. "Sono nello Studio Ovale. Democratici, tornate dalle vacanze ora e dateci i voti necessari per la sicurezza al confine, incluso il Muro", ha scritto il tycoon su Twitter.